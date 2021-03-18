Замглавы района в Башкирии «отмывал» бюджетные деньги через подконтрольную фирму

Уфа, 18 марта. Заместитель главы администрации Уфимского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на сумму 1,2 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий против заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Вигена Азизяна, сообщает СУСК РФ региона. По версии следствия, используя служебное положение, чиновник с нарушениями заключил договоры на диагностику и ремонт автотранспорта с ООО «Автолайф 102».

Важно, что в этой организации обвиняемый ранее был учредителем и директором, а после выхода из состава учредителей продолжал свою деятельность через оформленную на знакомых фирму.

Правоохранители предполагают, что по принуждению Азизяна сотрудники учреждения подписали «липовые» акты приемки выполненных работ об установке якобы оригинальных запчастей. Таким образом, муниципальному бюджету чиновник нанес ущерб более чем в 1,2 млн рублей.

Сейчас, специалисты проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Главе астраханской таможни предъявили обвинения в превышении полномочий, сообщает ФАН.