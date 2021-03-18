Финских министров-женщин подвергли травле в Сети

Хельсинки, 18 марта. Финское правительство, где председателями всех правящих партий являются женщины, стало объектом травли в Сети. Об этом сообщают СМИ Финляндии.

Нападки на женщин-министров приняли огромные масштабы, передает портал телерадиовещания Финляндии. Пользователи Сети подвергают сомнению достоинство госслужащих.

Более того, в Сети выражают недоверие министрам и считают, что они не способны принимать эффективные решения и не обладают лидерскими качествами.

Ранее сообщалось, что в Финляндии начал действовать жесткий карантин на фоне пандемии. Ограничения продлятся до 28 марта.