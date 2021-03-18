Росавиация сообщила данные об интенсивности полетов авиакомпаний РФ в феврале

Москва, 18 марта. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обнародовало итоги интенсивности полетов самолетов российских авиакомпаний за февраль.

Количество полетов сократилось на 30% по сравнению с данными за февраль 2020-го. Решающую роль в этом сыграла ситуация с перелетами за рубеж. Их интенсивность сократилась на 55%. Что касается внутренних перелетов, здесь отставание составило 7%. Еще 39% приходится на транзитные рейсы.

Сейчас российские авиакомпании, получившие разрешение на вылет за рубеж, чаще всего совершают грузовые перелеты. Самолеты везут в другие страны средства индивидуальной защиты, медтехнику и многое другое. Об этом говорится в отчете, предоставленном Росавиацией.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта ранее заявили о планах отреставрировать более 150 аэродромов до 2035 года. Росавиация подготовила проект Концепции развития аэродромной сети РФ. В нем говорится о необходимости построить новый аэропорт Утренний на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.