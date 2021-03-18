Росгвардейцы заметили пожар и вывели семью из горящего дома до приезда МЧС

Липецк, 18 марта. Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии спасли из загоревшегося дома в Липецке семь человек.

Экипаж росгвардейцев патрулировал территорию, когда заметил густой дым над одним из частных домов. Сообщив о возгорании дома на улице Лесной, патрульные бросились на помощь жителям дома, сообщает ведомство.

Благодаря точным и оперативным действиям сотрудников Росгвардии, во время пожара никто не пострадал. Из пылающего дома силовики вывели четверо взрослых и трое детей. После оказания медицинской помощи спасенным людям росгвардейцы помогли сотрудникам МЧС потушить пожар.

Пензенские росгвардейцы помогли оставшимся без денег школьникам попасть домой, сообщает ФАН.