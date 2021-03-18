Полиция в Сочи помогла экстренно доставить в больницу 7-летнюю девочку

Сочи, 18 марта. Пассажирка такси обратилась к местной полиции с просьбой о помощи. Ее 7-летней дочери стало плохо, а добираться до больницы самостоятельно женщина не могла.

Лейтенанты полиции Владислав Княжев и Александр Вершняк, патрулировавшие улицу Донскую, моментально отреагировали на поступившую просьбу, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Поскольку дороги в городе в это время суток были сильно загружены, госавтоинспекторы пересадили женщину с двумя детьми в патрульный автомобиль и быстро доставили в медучреждение. Благодаря оперативности полицейских врачи своевременно оказали девочке медицинскую помощь.

Инспекторы ДПС спасли заблудившихся в лесу туристов под Тамбовом, сообщает ФАН.