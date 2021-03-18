Полиция разбирается в обстоятельствах аварии с грузовым поездом в Челябинске

Челябинск, 18 марта. Водителю автомобиля удалось выжить в аварии с поездом. Однако мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники правоохранительных органов в Челябинской области выясняют обстоятельства столкновения грузового поезда с отечественной легковушкой на железнодорожном переезде. По имеющимся данным, водитель остался жив после случившегося, однако получил серьезные травмы.

Авария произошла на переезде у поселка Чурилово. Мужчина за рулем легковушки не обратил внимания на запрещающие сигналы и выехал на пути перед приближающимся грузовым составом. В результате схода транспорта с путей не произошло. На движение поездов происшествие не повлияло.