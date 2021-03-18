Украинский транзит газа станет убыточным после завершения «СП-2»

Москва, 18 марта. Украинский экономист объяснил причины страха Украины перед российским газопроводом.

Дело в конкуренции, рассказал изданию ИА REGNUM экономист Олег Пендзин. Газопроводы вне территории Украины бьют по объему проходящего через страну транзита. Трубы «Оператора ГТС» необходимо ремонтировать и обновлять, поэтому они постоянно требуют денег на содержание. Украинцы не хотят, чтобы «Северный поток — 2» был достроен, потому что это сделает газопровод Киева убыточным.

Сегодня газотранспортная система Украины (ГТС) позволяет прогонять 150-170 млрд кубометров газа каждый год. После постройки газопроводов в обход Украины прокачка газа по ее территории упала до 70-80 млрд кубометров ежегодно.

Эксперт предполагает, что после запуска «СП-2» в работу этот показатель упадет еще сильнее: до 35 млрд кубометров в год. При таком количестве газа ГТС потеряет ликвидность. Эксперт также считает, что Украина готова пойти на провокации, чтобы сорвать постройку северного газопровода.

Несмотря на протесты Украины и США, российская сторона намерена завершить работы по прокладке труб в Балтийском море. Даже в условиях сильного давления основной партнер РФ, Германия, видит перспективы «Северного потока — 2» и призывает его достроить.