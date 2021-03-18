Sina: Москва нарушила планы США взять Россию в тиски

Пекин, 18 марта. Планы Вашингтона зажать Россию в тиски с двух сторон полностью провалились, уверены китайские аналитики.

США перебросили на территорию Эстонии истребители F-15 и самолеты-заправщики RC-135 для того, чтобы задействовать их в ходе совместных западных маневров «Балтийский трезубец». Аналитики портала Sina, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия», напомнили об учениях стран Североатлантического альянса «Свирепый волк». Мероприятие также прошло на эстонской территории 4 марта.

Авторы материала задались вопросом, почему в качестве площадки для демонстрации мощи НАТО была выбрана именно Эстония. По их словам, дело в географическом положении, так как эта страна граничит с Россией. С другой стороны, американский стратегический бомбардировщик B-1B впервые осуществил посадку за Полярным кругом, вылетев с авиабазы, расположенной в Норвегии. По словам журналистов, это была попытка Вашингтона зажать Москву в тиски.

«Фактически американские союзники приставили стратегический «меч» США к горлу России, однако не стоит забывать о возможностях Кремля», — пишет Sina.

Россия достойно ответила на выпад Запада в виде отправки ракетного крейсера «Маршал Устинов» к норвежским границам, отметили эксперты. По их словам, Москва в настоящий момент действует ассиметрично, осознавая необходимость в союзниках для противодействия НАТО. Эксперты считают, что сдерживающим Альянс эффектом будет обладать сотрудничество России и Белоруссии.

Ранее китайские аналитики рассказали, почему силы НАТО не смогут за трое суток захватить Калининград в случае вооруженного конфликта с РФ.

Кроме того, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил необходимость пересмотра стратегии блока ввиду укрепления союзнических отношений между Россией и Китаем, передает «360».