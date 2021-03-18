В Сети появилось видео стрельб российского МДК «Мордовия» в Балтийском море

Калининград, 18 марта. Малый десантный корабль «Мордовия» выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в акватории Балтийского моря.

Учения корабля «Мордовия» Балтийского флота проходили у побережья Калининградской области. Об этом информирует пресс-служба Западного военного округа.

Балтийский флот имеет на вооружении два таких корабля проекта 12322 «Зубр» — «Мордовия» и «Евгений Кочешков», которые недавно вернулись в строй после ремонта на Балтийском заводе «Янтарь». Это самые большие в мире десантные корабли на воздушной подушке.

Согласно информации, выход «Мордовии» в открытое море был плановым. Экипаж ВМФ создал оборонительное минное поле для подводной лодки и установил фугасы. Затем эти мины были успешно обезврежены с помощью корабельной артиллерии.

Во время перехода морем экипаж МДКВП проработал защиту от оружия массового поражения, уделяя особое внимание соблюдению норм герметизации корпуса корабля и реализации специальных процедур в случае условного входа в зону радиационного загрязнения.

Корабль также совершил высадку десанта на необорудованный берег. В десантировании была задействована дивизия морской пехоты Балтийского флота на бронетранспортерах БТР-82А. Задача морской пехоты был прорыв противодесантной обороны противника с моря.

Накануне издание Biznes Alert опубликовало статью, в которой признало бессилие польских ВМС перед мощью Балтийского флота России.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак высказался по поводу возможного военного конфликта НАТО и России в «битве за Калининград», передает "360".