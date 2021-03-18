Стала известна дата начала бурения скважин для подачи пресной воды в Крым

Симферополь, 18 марта. Бурение скважин для подачи пресной воды на Крымский полуостров начнется в апреле. Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Пресную воду для региона будут добывать со дна Азовского моря. Специалисты Крыма и Севастополя разрабатывают стратегию добычи воды совместно с Росгеологией. Возможный объем получаемой воды из этого источника станет известен к лету, уточнил Хуснуллин.

Проблемы с водоснабжением Крымского полуострова начались в 2014 году. Жители Симферополя и некоторых других городов получают воду по графику два раза в день. Правительство региона ведет активную работу по решению этой проблемы.