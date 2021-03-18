Задержания в Среднеуральском женском монастыре связаны с нарушением регистрации граждан

Екатеринбург, 18 марта. Сотрудники полиции доставили в отделение 21 человека по итогам оперативного мероприятия в Среднеуральском женском монастыре. Источник ФАН выяснил причину задержания граждан.

В религиозном заведении находились люди, прибывшие из разных городов. У них отсутствовала временная регистрация, что и стало поводом для задержания. Сейчас они находятся в ИВС. В отношении них оформляются административные протоколы за правонарушение, затем граждане РФ будут отпущены.

По словам адвокатов бывшего отца Сергия, который находится под следствием, к монастырю приехали два автобуса с силовиками. Юристы связывали действия правоохранителей с проверкой документов у насельников, сообщал ФАН.