Звезда «Галилео» Александр Пушной рассказал свою историю любви

Москва, 18 марта. Телеведущий и музыкант-мультиинструменталист Александр Пушной рассказал, как познакомился с супругой Татьяной. Пара в браке уже более 20 лет.

По словам звезды шоу «Галилео», любовь он встретил в университете. Судьбоносный момент произошел на фестивале андеграунда. Девушку назначили ответственной за хозяйственную часть, а Пушному доверили настройку звука для музыкантов.

«Мне нужно было привлечь ее внимание. Таня подметала в этот момент, а я зашел, начал показательно кашлять — якобы пыли много подняла. Ну и разговорились. Познакомились мы, конечно, не романтично, но зато семья крепкая», — вспомнил он.

В продолжение рассказа об истории любви Пушной признался, что у них с супругой не было конфетно-букетного периода. Влюбленные сразу стали строить совместную жизнь. В 1998 году телеведущий сделал предложение руки и сердца. Свадьбу они сыграли в узком кругу близких и друзей.

У Пушных трое детей: сыновья Дмитрий, Михаил и Андрей. Семья живет в Москве, передает Kp.ru.

О долгих отношениях рассказал ранее народный артист РФ Александр Панкратов-Черный. Он женился на матери своего ребенка спустя 40 лет совместной жизни.