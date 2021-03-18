Парламент Испании одобрил легализацию эвтаназии

Мадрид, 18 марта. Нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект, который разрешает применять в стране эвтаназию.

На рассмотрение депутатов данную инициативу вынесли представители Испанской социалистической рабочей партии. Ее поддержали 202 из 350 депутатов. Ожидается, что инициатива вступит в силу спустя три месяца.

Цель законопроекта заключается в регуляции права неизлечимо больного человека или пациента, страдающего от серьезного хронического заболевания на проведение эвтаназии. После принятия инициативы запросить такую процедуру сможет любой совершеннолетний испанец или человек с видом на жительство в ней.

Свое желание он должен будет подтвердить при специальной комиссии не менее четырех раз. В то же время он в любой момент сможет попросить отсрочку в данном вопросе или отказаться от эвтаназии вовсе. В конце января парламент Португалии также поддержал закон о легализации эвтаназии. Разрешить ее проведение просили некоторые общественные группы страны.