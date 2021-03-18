Впервые за четыре года в США прошло IPO компании — добытчика сланцевого газа

Вашингтон, 18 марта. Занимающаяся выработкой сланцевого газа компания Vine Energy провела листинг (процедура для включения бумаг в биржевой список) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Всего производство разместило 21,5 млн акций на общую сумму 301 млн долларов. Для первичного размещения акций на бирже (IPO) Vine Energy планировала продать ценных бумаг на 361 млн долларов. Это был первый листинг сланцевых добытчиков с 2017 года. Компания рассчитывала, что стоимость акций составит от 16 до 19 долларов за штуку, однако на фоне отсутствия интереса со стороны инвесторов бумаги продавались по 14 долларов.

Для того чтобы частично компенсировать потери, Vine Energy увеличила предложение с 19 млн акций до 21,5 млн акций. Инвесткомпания Blackstone совершила крупное приобретение на 60 млн долларов. Вырученные средства производство планирует потратить на погашение части долга, который составляет почти 1,2 млрд долларов.

Золотодобывающая компания «Высочайший» может провести первичное предложение акций на Московской бирже. В предложение также будут включена продажа ценных бумаг основными акционерами.