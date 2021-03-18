Кирилл Вышинский рассказал о желании «стукнуть канделябром ковбоя из Белого дома»



Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил, что русские слишком интеллигентны, чтобы применять методы Дикого Запада.

«Всегда хочется быть жесткими. Но на вопрос, в чем сила, я отвечаю — в правде. Сила — это не всегда удар кулаком. Иногда это веское серьезное слово. Нельзя быть чрезмерно интеллигентным человеком. Понятно, что не стоит спускать с рук плохое отношение к себе. То, что отозвали нашего посла [Анатолия] Антонова, означает, что мы точно даем США серьезный сигнал. Вряд ли нужно приводить в боевую готовность ракеты «Искандер» из-за слов [Джозефа] Байдена. Есть другие способы воздействия. Наша сила делает нас людьми интеллигентными. Хотя иногда хочется в ответ на речи, произносимые каким-то ковбоем из Белого дома, в лучших традициях Дикого Запада ответить ударом канделябра по голове», — заявил Вышинский.

Американский лидер Джо Байден продемонстрировал, что США не намерены налаживать отношения с Россией, высказав в адрес Владимира Путина несколько неадекватных выражений, которых ранее по отношению к российским лидерам не позволял ни один президент. Российские политики осудили Байдена, в частности глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что американскому президенту «подсыпали галлюциногены».

Также Вышинский прокомментировал новость о конфликте корпорации Google со СМИ Австралии, обвинившими Google и Facebook в получении прибыли за их счет. Согласно законопроекту, предложенному австралийским правительством, Google и Facebook должны выплачивать местным СМИ средства за размещение новостного контента на своих платформах.

«Больше денег нас волнует национальный цифровой суверенитет. Деньги, конечно, это неплохо, но больше всего мы хотим, чтобы платформы исполняли российское законодательство», — заявил Вышинский.

Ранее ФАН цитировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, заявившего, что президент США Джозеф Байден опасен для всего человечества.