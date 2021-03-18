Аналитики предсказали повышение стоимости бензина

Москва, 18 марта. К началу апреля стоимость бензина резко вырастет, нормализация рынка ожидается только летом 2021 года.

Цены резко вырастут к 1 апреля и позже продолжат расти в медленном темпе, так считает шеф-аналитик TaleTrade Петр Пушкарев. Он отмечал, что стабильная цена на бензин в России никогда не держалась больше двух лет. По его мнению, в определенный момент динамика роста может преодолеть уровень годовой инфляции.

«Рост цен на бензин в ближайшие месяцы разгонится до 3-4%, и в начале апреля это будет наиболее заметно. Однако эксперт уточнил, что всё же рост цен на бензин в этом году должен затормозиться. Вероятнее всего, при отсутствии форс-мажорных обстоятельств рост замедлится уже летом», — сказал в беседе с Life Пушкарев.

Правительство России неоднократно отмечало, что работает над стабилизацией рынка топлива. В том числе, индустрию и потребителей поддерживает действующий в стране механизм демпфера.