Адвокат назвал способ избежать встречи с мошенниками после случая с магом Высоцким

Москва, 18 марта. Знаменитый экстрасенс Денис Высоцкий, у которого бандиты вымогали 2 млн рублей, стал жертвой своей популярности. Об этом, а также о том, как не попасться на удочку мошенников, в интервью ФАН рассказал адвокат Сергей Пешков.

«В основном, жертвами мошенников становятся публичные лица, а также те, кто занят частной практикой, бизнесом. Люди, у которых имеются различные проблемы с законом. Владельцы значительного объема недвижимости, — перечислил собеседник ФАН. — Бандитов привлекает, во-первых, что у этих лиц есть деньги. А во-вторых, что эти люди в силу ряда причин не всегда готовы обращаться за помощью в правоохранительные органы».

Адвокат пояснил, что некоторые не хотят раскрывать свои финансовые возможности, другие же банально боятся и потому не обращаются в полицию. И тогда злоумышленники начинают давить на своих жертв.

«Эти люди придумывают различные поводы для своих незаконных требований, начиная от выдуманных долгов и кончая грязным шантажом. Цель же у них у всех одна — забрать ваши деньги», — сказал Пешков.

Способ избежать подобных требований, по словам собеседника ФАН, всегда один и тот же: поменьше говорить о своих доходах и не давать невыполнимые или сомнительные обещания. А популярный медиум Денис Высоцкий просто стал жертвой собственной известности, уверен эксперт.

«Если же вы все-таки стали жертвой преступления, то обращайтесь в правоохранительные органы! Иначе ваше желание самому решить этот вопрос может обернуться непредсказуемым результатом», — посоветовал Пешков.

Ранее стало известно, что бандиты вымогали у знаменитого мага Дениса Высоцкого деньги и мужчина был вынужден обратиться в правоохранительные органы. После проведения сотрудниками подмосковной полиции специальных мероприятий были задержаны двое молодых мужчин. Один из них оказался выходцем из Азербайджана, второй — жителем села в Татарстане.