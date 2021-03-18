Массовые жалобы о сбоях в работе Telegram начали поступать из Европы

Москва, 18 марта. Интернет-пользователи в Европе начали жаловаться на сбои в работе мессенджера Telegram, согласно данным Downdetector.

Проблемы заметили жители европейский стран, а также России, Украины и Белоруссии. Сбои начали фиксировать около 17:12 по московскому времени. По состоянию на 17:27 зафиксировано 333 отчета. Большинство жалоб поступает на проблемы с отправкой сообщений и невозможность подключиться к серверу.

Накануне в нескольких городах России зарегистрировали сбои в работе онлайн-платформы OZON. Жалобы начали поступать в 10:48 по московскому времени, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга. Более 90% пользователей столкнулись с неполадками во время использования официального портала интернет-магазина.