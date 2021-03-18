Эксперт по этикету рассказал о правилах телефонного поведения

Москва, 18 марта. Телефонный этикет имеет правила, нарушив которые можно потерять связь с абонентом. Как сделать коммуникацию эффективной, объяснила специалист в области общения Светлана Грохотова.

Она отметила, что в телефонном этикете действует негласное правило: если человек поднимает трубку и начинает общение, значит, ему удобно говорить, или он берет инициативу в свои руки и сообщает, что сейчас занят и сможет перезвонить позднее. Упрямство, проявляющееся в многочисленных звонках, характеризует человека не с лучшей стороны.

«После 4-5 гудков становится понятно, что человек не ответит. Не стоит оставлять после себя 10 пропущенных вызовов. Такая настойчивость раздражает», — подчеркнула эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям в эфире «Радио 1» .

Если человек не услышал звонок и не перезвонил спустя время, можно попытаться связаться с ним повторно, но делать это следует в рабочее время, уточнила она. Грохотова также напомнила, что вопрос, на который не удалось добиться ответа в результате звонка, можно продублировать в мессенджере.

Эксперт рассказала и о том, что в разных странах существуют определенные временные интервалы, в которых можно связываться с людьми по телефону. В России, если это срочный звонок, тревожить человека принято не раньше восьми часов утра. Любые другие деловые контакты лучше совершать в рабочее время. В целом оптимальный промежуток для связи с 8:00 до 20:00. Выходящие за него звонки нужно согласовывать.

Пропущенный вызов провоцирует ответную реакцию, то есть человек ждет, что ему перезвонят. Поэтому если есть желание полностью «отключиться от мира», лучше перевести телефон в авиарежим, резюмировала специалист.

Свои правила этикета действуют во многих аспектах жизни, однако о них знают не все. Президент национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова ранее рассказывала о том, чем можно элегантно заменить рукопожатие, если есть страх заразиться коронавирусом.