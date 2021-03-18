«Зона Крыма»: вспоминаем «крымскую весну». ФАН-ТВ

Семь лет прошло с тех пор, как Крым вернулся в родную гавань. Демократическим путем, без кровопролития, посредством референдума жители полуострова выбрали свой исторический путь развития. За возвращение Крыма в состав России проголосовали почти 97% его жителей, в Севастополе — 95,5%.

В новом выпуске программы «Зона» ее ведущий, публицист Игорь Кимаковский, решил разобраться в событиях «русской весны» и пригласил их непосредственного участника — Владимира Михайловича Кошелева, писателя и полковника запаса ГРУ. Вместе они обсудили предпосылки, которые привели к отделению Крыма от Украины и его воссоединению с исторической Родиной.