Жена Игоря Николаева похвасталась ролью в сериале про маньяка Чикатило

Москва, 18 марта. Супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова сыграла небольшую роль в многосерийном фильме режиссера Сарика Андреасяна «Чикатило».

Певица опубликовала в Instagram небольшой ролик со съемочной площадки. Она играет девушку-дружинницу, а ее напарником стал актер Александр Дрожковский. Проскурякова поздравила «всех причастных» с премьерой и поблагодарила творческий коллектив сериала.

«Это было интересно и профессионально», — похвасталась Юлия.

Это не первая работа 38-летней вокалистки в кино. До этого звезда снялась в мини-сериале «Провинциальная муза» и фильмах «Тили-тили-тесто» и «Счастья! Здоровья!». Однако главным приоритетом для Проскуряковой является ее супруг Игорь Николаев и дочь Вероника.

Первая серия «Чикатило» появилась на цифровой платформе Okko 18 марта. Зрители узнали, что роль советского серийного маньяка Андрея Чикатило сыграл звезда «Физрука» и «Гудбай, Америка» Дмитрий Нагиев.

Режиссер сериала Сарик Андреасян пообещал зрителям передать настоящую атмосферу семидесятых, когда орудовал преступник. Он заметил, что сценаристы лихо закрутили сюжет, но при этом были очень точными в деталях.