Чадские чиновники спровоцировали транспортный конфликт с Камеруном



Нджамена, 18 марта. Камерунские дальнобойщики заблокировали Национальное бюро грузоперевозок Чада. Акцию протеста вызвало несправедливое отношение ведомства к иностранным шоферам и особые преференции чадским водителям.

Кроме того, перевозчики недовольны обязательством платить взносы местным лидерам профсоюзов и боссам транспортного сектора. Терпение дальнобойщиков лопнуло после того, как чиновники бюро отказались выдать им обязательную накладную, предложив ездить только с грузовыми ваучерами.

Первый документ необходим для совершения трансграничных рейсов, в том числе в Центральноафриканскую Республику, а в ваучере указана только цена перевозки груза. Отказ Национального бюро грузоперевозок Чада заблокировал около 100 фур, курсирующих по трассам Дуала — Банги и Дуала — Нджамена.



Фактически чадские бюрократы сами создали почву для бунта. Противоречия между камерунскими транспортными компаниями и Нджаменой продолжают накапливаться. Водители недовольны тем, что в случае аварии их страховка не действует на территории Чада, а местные профсоюзы требуют 25 тысяч африканских франков обязательного взноса.

Камерунское транспортное бюро также не соблюдает квоты, позволяя чадским дальнобойщикам получать преференции при регистрации на рейс.

«Квоты конфискуются чадцами, которые нарушают положения трехсторонней конвенции, путешествуя по маршрутам, не предусмотренным в документе», — объяснил Раймонд Мунганг, президент Национального профсоюза автомобильных перевозчиков Камеруна прибрежного региона.

Невольным заложником транспортного конфликта Камеруна и Чада оказалась Центральноафриканская Республика. Со своей стороны страна выполняет все обязательства перед перевозчиками. Чиновники и профсоюзы ЦАР не чинят препятствий водителям, чтобы нарастить жизненно необходимый для экономики государства товарооборот.