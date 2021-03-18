В Китае рассказали, чем обернется для США запрет РФ на экспорт авиадвигателей НК-32

Пекин, 18 марта. Отказ России от продажи за рубеж авиационных двигателей для стратегических бомбардировщиков Ту-160 привел к двойному и во многом неожиданному эффекту для США.

Об этом пишет авторитетное китайское издание Sohu, пересказ публикации представлен «ПолитРоссией». Авторы статьи напоминают, что для разработки мощных бомбардировщиков и современных истребителей огромное значение имеет наличие качественных двигателей. После завершения холодной войны российские власти решили сохранить в тайне секреты производства и технологические инновации своих двигателей НК-32.

«Москва выдвинула негласное правило, согласно которому следующие тридцать лет двигатель НК-32 не может быть продан иностранному государству», — сообщили аналитики Sohu.

Китайские авторы полагают, что США смогли вздохнуть спокойно от осознания того факта, что столь совершенные авиадвигатели не окажутся у других геополитических конкурентов, помимо РФ. С другой стороны, американский ВПК не смог поживиться секретами российских разработок и получить мощнейший авиационный двигатель для собственных нужд.

Ранее сообщалось о полной беспомощности ПВО стран Прибалтики перед ВКС РФ. О создании в России роя беспилотников «Молния» с широким спектром решаемых задач информировал телеканал «360».