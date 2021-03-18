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Останкинская телебашня «поздравила» Крым с седьмой годовщиной в составе РФ

Останкинская телебашня «поздравила» Крым с седьмой годовщиной в составе РФ

Москва, 18 марта. Россияне всей страной отмечают седьмую годовщину воссоединения Крыма с РФ. К торжествам и поздравлениям присоединились все регионы России.

Открытка в честь возвращения Крыма в состав России появилась на фасаде Останкинской телебашни в Москве. На поздравлении, размещенном на башне, видны два слова «Крым» и «Москва».

Президент РФ Владимир Путин назвал воссоединение Крыма и Севастополя с Россией праздником всей страны.

Ранее сообщалось, что жители Алушты празднуют седьмую годовщину воссоединения крымского полуострова с российским государством.

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