Москва, 18 марта. Громкий анонс документального фильма телеканала НТВ обещает раскрытие всех преступных схем, которыми Госдеп и Брюссель пытаются опутать российские органы власти.

Многие эксперты и политологи, да даже сами политики, уже открыто говорят, что идет третья мировая война. Однако ее участники носят не камуфляж и бронежилеты, а костюмы и модные туфли. Винтовки в руках заменили гаджеты и банковские карты. Идеологические и геополитические оппоненты России стремятся опутать нашу страну своими коррупционными сетями и пропихнуть оппонентов в ключевые органы власти.

Большое расследование телеканала НТВ подробно и по шагам разберет каждый способ и схему, с помощью которой западные агенты влияния пытаются прорваться к вершинам российской политики. Авторы фильма отвечают на вопрос, какие организации чаще всего попадают под удар, и на какие хитрости идут иностранные агенты, чтобы добиться своего. И главное — кто стоит за всеми преступными схемами, и каковы его конечные цели.

«Мундеп от округа Колумбия» — смотрите в пятницу 19 марта новый документальный фильм из серии «ЧП. Расследование».

Ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян рассказывал, как западные сайты петиций манипулируют людьми.