Автоюрист высказался о предложении изымать машины у злоупотребляющих алкоголем водителей

Москва, 18 марта. Изъятие машин у злоупотребляющих алкоголем водителей вряд ли поможет в борьбе с пьянством, заявил автоюрист Сергей Радько, комментируя внесенный в Госдуму законопроект.

Авторы документа предложили изымать транспортные средства у автомобилистов, которых не раз «ловили» за рулем пьяными. Радько обратил внимание, что в данном случае важно наказать именно того, кто виноват, а не людей, которые могут оказаться на водительском сидении — родственники, нанятые шоферы и другие.

Кроме того, нарушитель может составить договор купли-продажи со своим знакомым и держать эту бумагу в бардачке, высказался специалист.

По его мнению, бороться с пьянством нужно не санкциями, а сокращением алкоголя в стране.

«Люди пьют, у людей есть машины. И рано или поздно кто-то из тех, кто выпил, сядет за руль», — цитирует его «Радио 1».

В одном только Санкт-Петербурге в период длинных мартовских выходных задержали 264 пьяных водителя. Это около 10% от всех, кого останавливали в рамках спецоперации.