Телеведущий Норкин порадовал зрителей шуткой про оперативников и Новый год

Москва, 18 марта. Анекдот телеведущего Андрея Норкина про запасы на Новый год и оперативную группу рассмешил гостей и зрителей ток-шоу «Место встречи».

Участники программы устроили дискуссию на тему незаконного обогащения государственных служащих. Присутствовавшие в студии эксперты пришли к выводу, что необходимо обратить внимание на контроль, достойный доход и уважение к труду чиновников. По их мнению, в этом вопросе было бы полезным введение должности антикоррупционного прокурора.

Коллега Норкина Иван Трушкин предложил избавиться от наличных денег, чтобы налоговой службе было легче отслеживать движение средств.

Норкин в конце обсуждения рассказал один из своих анекдотов. Стоит отметить, что забавные истории ведущего успели стать традиционной составляющей передачи.

«Опергруппа, доложите о случившемся. — Прибыли на место убийства! —Отлично. Предупреждаю: ничего там не трогайте. Это на Новый год», — пошутил ведущий.

Некоторые находившиеся в студии зрители оценили анекдот не сразу. Однако затем зал наполнился громким смехом.

«Дошло», — резюмировал Норкин.

Андрей Норкин славится хорошим чувством юмора и уже множество раз смешил телезрителей. Одной из его самых удачных шуток стала юмореска про конькобежца из Анголы, которая произвела фурор в студии «Место встречи».