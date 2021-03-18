Писатель Лорченков жестко высказался о возвращении Серебрякова в Россию

Москва, 18 марта. Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию, потому что не сдал в Канаде экзамен на знание иностранного языка, уверен писатель Владимир Лорченков.

Литератор жестко высказался о приезде Серебрякова в своем Telegram-канале. Его не убедило объяснение актера, который заявил, что вовсе не собирался эмигрировать, а вывозил в Канаду детей на обучение.

««Вывез детей расширить кругозор» — очередная версия басни [Жана де] Лафонтена про тупую рыжую лисицу», — отрезал Лорченков.

По его мнению, звезда «Левиафана» попросту не смог получить гражданство Канады, поскольку не сумел показать нужный уровень знания языка.

«Из-за языка же и проблемы с работой, вынудившие вернуться: без английского (в Квебеке и французский, и английский) приличную работу где-нибудь в театре, библиотеке, институте или правительстве не получить. Без языка можно только в дальнобойщики», — заключил он.

Как передает газета «Культура», возвращение Серебрякова вызвало неоднозначную реакцию общественности. Актер известен своими грубыми высказываниями о России и ее гражданах.