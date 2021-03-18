Россия получила карт-бланш на покорение мирового рынка атомной энергии

Антимонопольное ведомство Германии (Bundeskartellamt) выдало разрешение на создание совместного предприятия между российской компанией ТВЭЛ, входящей в структуру Росатома, и французским предприятием Framatome SAS. Главным акционером последнего является Electricite de France — крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейший в мире оператор атомных электростанций. Совместное предприятие займется производством ядерного топлива для реакторов «западного» образца, которые используются в США и странах Западной Европы.

Какие перспективы открываются перед российско-французским СП и что это означает для атомной отрасли России? Разбирался обозреватель ФАН.

Разрешили за месяц

Ходатайство на создание совместного предприятия между ТВЭЛ и Framatome на территории ФРГ было подано совсем недавно — в середине февраля 2021 года. Таким образом, немецкому антимонопольному ведомству потребовалось меньше месяца на решение вопроса о соответствии этой заявке антитрастовому законодательству страны.

Надо сказать, что положительное решение по ходатайству было достаточно ожидаемо. У Германии нет намерения развивать свою отечественную атомную промышленность, при этом планы по закрытию собственных атомных станций у Берлина достаточно жесткие и подразумевают полный отказ от использования ядерной энергии уже к концу 2022 года. Это означает что несколько тысяч высококвалифицированных работников атомной отрасли окажутся в Германии «за бортом» и будут вынуждены искать новую работу на рынке труда.

В такой ситуации создание СП именно в Германии устраивает все стороны — и инвесторов, и работников закрывающихся немецких АЭС, и официальный Берлин. Тем более что в ФРГ россиянам и французам предстоит работать только с малоактивным и слабообогащенным реакторным ураном, в то время как утилизацией высокоактивного отработанного ядерного топлива, возвращающегося с АЭС, по-прежнему будут заниматься заводы во Франции и России.

Классические антимонопольные возражения в случае СП ТВЭЛ и Framatome также отсутствуют. Несмотря на то, что новая компания займет серьезные позиции на мировом рынке ядерного топлива, у нее будет немало сильных конкурентов, например японо-американский конгломерат Westinghouse-Toshiba.

Кстати, противостояние с ним, судя по всему, и было основной целью создания российско-французского предприятия.

Козел в украинском огороде

Фактически новое предприятие ТВЭЛ и Framatome займется не просто выпуском единичных топливных гранул — так называемых тепловыделяющих элементов, имеющих такую же аббревиатуру, как и название российской компании. В задачу СП будет входить сборка готовых тепловыделяющих сборок (ТВС), которые представляют собой пакеты циркониевых или нержавеющих труб, наполненные ТВЭЛами и увязанные в специальные соединения.

На сегодняшний день в мире используется два основных вида этих пакетов — так называемые «квадрат» и «шестиугольник». Эти названия соответствуют поперечному сечению пакета труб, в которых упакованы трубки с ТВЭЛами. Исторически в СССР, а затем и в России использовали «шестиугольник», а в США и в Западной Европе — «квадрат». ТВС типа «квадрат» сделать чуть легче, и он работает в менее напряженном тепловом режиме. А вот «шестиугольник» позволяет более плотно разместить ТВЭЛы в активной зоне реактора и сделать его корпус более компактным, что отражается на стоимости постройки и эксплуатации всей АЭС. Но платить за такую эффективность приходится более тяжелым тепловым режимом работы ТВС, а шестигранные сборки сложнее изготавливать и обеспечивать их работоспособность.

Исходя из такого «исторически-политического» разделения двух стандартов в мире до сих пор существуют два фактически независимых рынка ТВС — российского «шестиугольника» и западного «квадрата». На первом монополистом в поставках в прошлом являлась российская компания ТВЭЛ, тогда как западный рынок был поделен между несколькими игроками, главными из которых были уже упомянутые Framatome (в прошлом Areva), Toshiba и Westinghouse.

Первые попытки разрушить такое разделение рынков были предприняты как раз с западной стороны. В 1998 году на финской АЭС «Ловийса», на которой установлены ректоры российского типа ВВЭР-440, были загружены и эксплуатировались вплоть до 2002 года пять ТВС производства Westinghouse. По результатам испытаний, которые в целом оказались негативными, финская компания Fortum, владевшая АЭС, пришла к заключению, что для российских реакторов лучше подходят именно российские «шестиугольники» — и забраковала топливо Westinghouse.

Однако менеджмент американской корпорации оказался настойчивым — и постарался продолжить свои опыты с упрямым «шестиугольником». После второй неудачи, когда западное топливо забраковали еще и в Чехии, третьей и главной «морской свинкой» для программы американских испытаний стала Украина. Опыты Westinghouse на украинских АЭС стартовали в 2008 году и нашли полную поддержку туземных властей — Киев уже давно носился с идеей «ядерной независимости от Москвы».

Поначалу опыты на Украине шли ровно с тем же негативным результатом, как в Финляндии и Чехии. Сборки Westinghouse гнулись, разрушались и выбрасывали в активную зону реактора избыточные объемы продуктов деления урана. Однако по итогам десятилетней эпопеи «проб, ошибок и аварий» положительный результат был все же достигнут, и Украину тем самым… смогли «подсадить» на западный «шестиугольник».

На сегодняшний день «незалежная» закупает ТВС производства Westinghouse приблизительно на 40% от своих потребностей в ядерном топливе, сохранив оставшиеся 60% за ТВС производства российского ТВЭЛ. Впрочем, это, пожалуй, единственный успех Westinghouse за более чем 20 лет настырной работы: остальные владельцы реакторов российского стандарта по-прежнему на 100% полагаются на топливо ТВЭЛ.

Что предстоит сделать СП

Скорее всего, путь российско-французского СП по производству «квадрата» для западного рынка не будет усыпан розами. Современный транснациональный бизнес — это не институт благородных девиц и не благотворительный фонд для молодых дарований. Но и сюжет «через тернии к звездам» тоже маловероятен — и этому есть сразу несколько причин.

Во-первых, сама по себе технологическая задача по адаптации российских технологий к западным стандартам выглядит гораздо проще, чем обратная задача, которую с такими трудностями два десятилетия решала компания Westinghouse. Как было сказано выше, технология «шестигранника» гораздо требовательнее к качеству материалов, изготовления деталей и сборочным операциям, поскольку «шестигранник» работает в более тяжелых условиях, чем «квадрат». Зная высшую математику, как в случае с русскими, можно легко спуститься к таблице умножения — а вот подъем вверх требует совсем других усилий, что и продемонстрировала история Westinghouse на восточноевропейском рынке.

Во-вторых, партнер ТВЭЛ, французский Framatome, приходит в проект не с пустыми руками. Его материнская компания, Electricite de France, сама владеет 59 энергоблоками АЭС у себя на родине, что сразу дает будущему СП выход на очень емкий французский рынок. Кроме того, Framatome получил все «атомное наследство» компании Areva, которая в 1970–2010-х годах либо построила, либо передала технологии для постройки более чем ста энергоблоков по всему миру — как во Франции, так и за ее пределами. Учитывая что поставки топлива для этих реакторов во многом и сегодня завязаны на Framatome, это записывает в актив нового СП еще один серьезный сегмент рынка.

Наконец, у будущего СП «за спиной» будет находиться вся мощная структура российского атомного монополиста. В том числе — важные для производства ТВЭЛ и ТВС поставки природного и обогащенного урана, которые критичны для обеспечения низкой себестоимости производства. Росатом может предоставить в организуемое СП свои конструкторские и исследовательские мощности, равно как и существующие инженерные наработки, что позволит значительно сэкономить на важных НИОКР в момент адаптации к новым рынкам.

Так что выход России на западный рынок ядерного топлива обещает быть мощным и неостановимым.