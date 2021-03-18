Летчик Сытник рассказал, как Россия будет защищаться от американских роящихся дронов

Москва, 18 марта. Противодействие перспективным американским роящимся дронам превратится в войну машин, считает заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Американские специалисты работают над особыми беспилотными летательными аппаратами, которые смогут роями нападать на вражеские средства противовоздушной обороны, сообщили журналисты издания The Drive. Главной особенностью станет массовость атак таких БПЛА, что должно перевешивать огневые возможности противника за счет численного превосходства.

Подобные системы являются новейшим высокоточным оружием, отметил член Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный пилот РФ Юрий Сытник в комментарии для Федерального агентства новостей. По его словам, подобные БПЛА могут быть запрограммированы на атаки конкретных людей или объектов. Эксперт отметил, что российские специалисты не обойдут стороной подобные технологии и вопрос защиты от них.

«Наши ученые, конечно, не оставят это без внимания и сделают что-то подобное, и метод борьбы с этим американским оружием. В свою очередь, наше оружие тоже должно быть такого же уровня. Это будет война машин: дроны будут нападать на дроны», — сказал Сытник.

Разрабатываемые в США беспилотники станут весьма дорогим проектом, считает летчик. Тем не менее Сытник напомнил о разрушительном воздействии БПЛА при отсутствии средств борьбы с ними на примере конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, нужно быть готовым к противостоянию с дронами, в том числе и с теми, что создаются сейчас в Соединенных Штатах.

«С этими маленькими дронами тоже, конечно, нужно бороться. Но это новое оружие, вероятно, сейчас работают над способами, как исключить их нападение: какие-то сетки или радиоэлектронное оборудование. Вообще, это оружие очень страшное, нехорошее», — резюмировал летчик.

Ранее военные эксперты заявили, что американский секретный беспилотный летательный аппарат RQ-170 Sentinel представляет собой идеальную мишень для российских средств противовоздушной обороны.