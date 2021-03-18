Вышинский: Россия совершила ошибку, когда не стала развивать свой видеохостинг



YouTube нужно заставить играть по законам нашей страны, заявил исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Государство должно сделать так, чтобы все крупные корпорации, когда заходят на российский рынок, зарегистрировали свое представительство, работающее на территории РФ по ее законам, куда можно обращаться не только за размещением рекламы, но и предъявлять претензии. Я отслеживаю ситуацию уже больше года и констатирую, что YouTube произвольно оценивает даже собственные правила», — заявил Вышинский.

Так, по его словам, YouTube самовольно занимается избирательной цензурой, которая приводит даже к удалению конкретных аккаунтов. Вышинский наблюдал за подобными случаями, произошедшими с рядом телеканалов и информационных агентств, чей контент был безвозвратно удален.

«Необходимо, чтобы YouTube руководствовался не только собственными правилами, но и законами Российской Федерации и соответствующим образом реагировал на все замечания контролирующих органов», — заявил Вышинский.

Он отметил, что размещение СМИ и публичными личностями своих аккаунтов на YouTube связано с отсутствием альтернативы, создать которую стоило много лет назад.

«То, что и СМИ, и политики идут на YouTube, — не ошибка, а наш технологический просчет, продиктованный тем, что мы — молодое государство, нам всего 30 лет. Каким-то вещам мы учимся по ходу. Надо было развивать собственные платформы <...> Всегда есть выбор: напрячься или пойти по легкому пути. Мы выбрали второй вариант и не сразу поняли, что это ловушка», — поделился мнением Вышинский.

Эксперт считает, что россиянам навязали правила открытого сообщества YouTube, пообещав равные возможности, здоровую конкуренцию и свободный медиарынок. Сегодня же российские СМИ и политики попали в ситуацию, когда их как минимум цензурируют, а чаще — блокируют навсегда.

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