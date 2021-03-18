Шаманка Кажетта предсказала глобальные перемены после инцидента с магом Высоцким

Москва, 18 марта. Факт вымогательства у экстрасенса Дениса Высоцкого крупной суммы денег связан с глобальными переменами, которые в скором времени ждут всех нас. В этом ФАН заверила финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», потомственная шаманка Кажетта Ахмеджанова.

«Когда приближаются перемены в политике и социуме, грядут революции, идет гонение на экстрасенсов. В древние времена гоняли колдунов, ведунов, а сейчас экстрасенсы виноваты, если жизнь не складывается», — посетовала Кажетта.

Шаманка добавила, что и сама становилась жертвой мошенников. Дважды ее шантажировали неизвестные люди, и так же, как и Денис, она не смогла с первой минуты понять, с кем имеет дело. Интуиция потомственной шаманке и целительнице ничего не подсказала.

«Это были не два миллиона, а небольшие суммы — 10 тысяч и 12 тысяч рублей. Однажды меня пытались обмануть со словами «мы лежим, все умираем», просили выслать денег. Духи мне сказали, что я должна выкупить чью-то судьбу. И я заплатила», — призналась Кажетта.

По словам собеседницы ФАН, у экстрасенсов нет никакой защиты от аферистов.

«Экстрасенсов очень часто хотят выставить в негативном свете. Мы же в измененном состоянии все сидим. Стоит поделиться какой-то историей для прессы, как эту историю тут же переворачивают», — заметила она.

Шаманка указала, от кого может исходить опасность для Дениса Высоцкого и других экстрасенсов. Во-первых, это люди, которые недовольны жизнью. А во-вторых, люди, которые хотят оболгать и «снять» с медиума денег.

«Это как будто демон с белыми силами водится. Потому что мы для политиков, бизнесменов — как цыгане, которые ходят сами по себе. Мы не в социуме в этом мире», — считает Кажетта.

Шаманка также предположила, что у Дениса Высоцкого «идет откуп судьбы», и посоветовала ему не переживать.

Ранее ФАН сообщал, что известный участник телепередачи «Битва экстрасенсов» Денис Высоцкий не смог самостоятельно вычислить людей, вымогавших у него крупную сумму денег. Как стало известно ФАН, молодой человек был вынужден обратиться к подмосковным силовикам за помощью.