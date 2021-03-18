Злоумышленник выкрал ковчег с мощами Александра Свирского в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 18 марта. Молодой человек совершил кражу ковчега, в котором находились мощи святого Александра Свирского. Злоумышленник задержан полицией.

Подозреваемым оказался 18-летний житель Ростова-на-Дону. Он выкрал святыню из местной Вознесенской церкви. Об этом сообщила пресс-служба МВД России. Преступление произошло в начале марта.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, с юноши взята подписка о невыезде. Проводятся следственные действия. Найденный ковчег в скором времени будет возвращен обратно в Вознесенскую церковь.