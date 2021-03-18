Путин ответил на обвинения Байдена. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин ответил на обвинения Байдена

Президент РФ Владимир Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны — большой, огромной России. А встречи с крымчанами, севастопольцами, приуроченные к этой без всякого преувеличения исторической дате, становятся у нас традицией. Считаю важным и необходимым постоянно поддерживать прямой контакт с вами», — сказал Путин.

Также в рамках беседы Владимир Путин ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена.

«Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Это первое. Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим. Чем мы являемся по сути», — подчеркнул Путин.

Путин подчеркнул, что американцы ошибаются, думая, что россияне такие же, как они, так как у жителей США и РФ разный генетический код. И Россия продолжит работу с ними, но только в тех областях, в которых будет заинтересована, на выгодных для нас условиях.