Путин ответил на обвинения Байдена. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин ответил на обвинения Байдена
Президент РФ Владимир Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.
«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны — большой, огромной России. А встречи с крымчанами, севастопольцами, приуроченные к этой без всякого преувеличения исторической дате, становятся у нас традицией. Считаю важным и необходимым постоянно поддерживать прямой контакт с вами», — сказал Путин.
Также в рамках беседы Владимир Путин ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена.
«Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Это первое. Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим. Чем мы являемся по сути», — подчеркнул Путин.
Путин подчеркнул, что американцы ошибаются, думая, что россияне такие же, как они, так как у жителей США и РФ разный генетический код. И Россия продолжит работу с ними, но только в тех областях, в которых будет заинтересована, на выгодных для нас условиях.
«И им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться. А мы, имея ввиду наши национальные интересы, будем развивать отношения со всеми странами мира, включая и Соединенные Штаты», — заявил президент.
Названа дата внеочередных парламентских выборов в Армении
Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook. Он отметил, что ранее у него состоялась встреча с главой оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.
«На встрече мы зафиксировали, что лучший выход из внутриполитической ситуации — внеочередные парламентские выборы. Учитывая обсуждения с президентом Республики Армения, с фракцией «Мой шаг», руководителем фракции «Просвещенная Армения», <…> внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня», — написал Пашинян.
Новый виток напряженности ситуации в Армении начался, когда ВС страны потребовали отставки Пашиняна. Он усмотрел в этом попытку переворота и призвал Оника Гаспаряна покинуть пост начальника генштаба ВС Армении.
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
В Роспотребнадзоре считают преждевременной отмену масочного режима в России. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в интервью на канале «Россия 24». По ее словам, вероятность заразиться еще достаточно велика, поэтому снятие ограничений было бы преждевременным.
«Пока все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних — это все остается», — рассказала Попова.