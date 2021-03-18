Донбасс сегодня: СБУ зовет сирийских боевиков в зону ООС, ВСУ готовятся ударить по ЛНР

Донбасс, 18 марта. Служба безопасности Украины намерена задействовать боевиков с Ближнего Востока в Донбассе. ВСУ активно минируют дороги общего пользования и готовятся нанести удары по ЛНР. Использование украинцами систем РЭБ привело к смерти гражданского. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки армия Киева пять раз обстреляла населенные пункты Донецкой Народной Республики. Огонь велся по четырем населенным пунктам на всех направлениях обороны ДНР преимущественно с использованием противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Результатом обстрелов стала гибель военнослужащего народной милиции. Для защиты гражданского населения военные республики вынуждены были открыть огонь на подавление огневых точек противника.

В Луганской Народной Республике зафиксировано пять обстрелов со стороны ВСУ. Здесь украинские силовики применили тяжелые 120-мм минометы, минометы 82-мм калибра, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Обстреляны четыре населенных пункта республики, о жертвах и разрушениях на данный момент не сообщается.

ВСУ минируют дороги

Передовые подразделения ВСУ продолжают минировать местность вблизи линии соприкосновения, что ставит под угрозу гражданское население занимаемых населенных пунктов. В Народной милиции ДНР подтверждают информацию, опубликованную международной миссией ОБСЕ, об установке военными 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ двух десятков противотанковых мин на дороге в Марьинке, что к западу от Донецка, и 10 мин рядом с Невельским.

ВСУ уточняют координаты целей в ЛНР для нанесения ударов

Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Шворак направил в район Валуйского Луганской области разведывательную группу для уточнения целей и объектов, по которым планируется нанесение ударов украинскими подразделениями. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ЛНР.

Разведгруппа уже прибыла в указанный район. Ее члены укомплектованы оборудованием и средствами разведки для определения точных координат целей. В связи с поступившей информацией в Луганске не исключают провокаций в районе Валуйского и призывают солдат Киева не выполнять преступные приказы командования.

Использование украинцами средств РЭБ привело к смерти гражданского

Использование украинскими войсками систем радиоэлектронной борьбы для блокирования деятельности наблюдателей ОБСЕ мешает не только самим иностранцам, но и приводит к жертвам среди мирного населения, сообщают в луганском управлении народной милиции. В Рубежном (Луганская область) от сердечного приступа скончался мирный житель, который не сумел дозвониться в экстренные службы. Причиной отсутствия связи стала работа украинской системы РЭБ.

В Народной милиции ДНР также сообщают о негативных последствиях для мирного населения и функционирования гражданской инфраструктуры применения украинскими военными средств РЭБ. От граждан подконтрольных ВСУ городов в Донецк поступает информация о постоянных перебоях в работе операторов сотовой связи, телевизионных и радио каналов. Порой людям приходится отъезжать на большие расстояния, чтобы воспользоваться мобильными телефонами.

СБУ готовится задействовать боевиков с Ближнего Востока в зоне ООС

В случае дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе Служба безопасности Украины намерена привлечь к ведению боевых действий против республик боевиков из стран Ближнего Востока, проникающих на территорию страны как легальным, так и нелегальным способами, сообщают в центре общественных связей МВД ЛНР со ссылкой на информацию сотрудника Государственной пограничной службы Украины, полученной в рамках горячей линии.

По словам информатора, в последнее время поток граждан, прибывающих на Украину из стран ближневосточного региона, существенно возрос. С ноября 2020 года украинские пограничники задержали более 80 выходцев из Афганистана, Сирии, Ирака и Пакистана. Источник луганчан утверждает, что это свидетельствует о проводимой СБУ операции по привлечению боевиков к участию в вооруженном противостоянии в Донбассе.

Важно отметить, что в последнее время в правоохранительные органы ДНР и ЛНР обращается все большее количество проживающих на территории Украины граждан. При этом многие из заявителей работают в силовых структурах государства, что может свидетельствовать о несогласии госслужащих и военных с официальной стратегией Киева, которая все больше нацеливается на решение вопроса Донбасса силовым путем.