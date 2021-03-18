Депутат от ЛДПР назвал запоздалыми действия Роскомнадзора по блокировке Twitter

Россия опоздала в блокировке американских соцсетей на 15 лет, заявил депутат Государственной думы от партии ЛДПР Андрей Свинцов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Меры Роскомнадзора в отношении Twitter безнадежно запоздали. В Китае, к примеру, этим озаботились 15 лет назад, после чего там были разработаны собственные мобильные приложения и поисковые системы. Создав свою инфраструктуру в Сети, Китай не опасается никаких отключений от сервисов и находится, если можно так выразиться, в хорошей боевой форме, потому что понимает, что планета перешла в фазу третьей мировой войны, которая идет мощными экономическими методами», — заявил Свинцов.

По словам депутата, из-за действий соцсетей ущерб экономикам разных стран порой наносится просто сокрушительный и оценивается в миллиарды долларов. Кроме того, подобные сервисы серьезно влияют на внутриполитическую ситуацию в ряде стран, как это происходило в США и на Украине, где ситуация скатывалась к хаосу и вооруженным конфликтам.

«Нужно было раньше и мягче принимать определенные меры в отношении соцсетей. Менять законодательство, пока социальные сети не настолько сильно вплелись в наши процессы, в том числе экономические. Очень многие граждане России используют эти сервисы для продвижения товаров и услуг, и, если мы резко все обрубим, это повлияет на бизнес, что приведет к негодованию и претензиям к правительству», — заявил Свинцов.

Депутат отметил, что в отношении Twitter проводится определенный эксперимент, когда ряд ограничивающих действий коснулся только одной интернет-площадки. Роскомнадзор оценивает, насколько ограничения в отношении этой платформы влияют на другие сайты и системы. При этом участник пресс-конференции обратил внимание, что после недавнего замедления работы сервиса ряд сайтов, в том числе и государственных, стали хуже работать.

Ранее ФАН рассказывал, как россияне отреагировали на замедление работы Twitter.