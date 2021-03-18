Мастер кунг-фу из Китая забивает кулаком гвозди. ФАН-ТВ

«Железный кулак» — так называют одну из самых впечатляющих техник кунг-фу. Спортсмен при помощи постоянных тренировок делает свои руки способными наносить удары невероятной силы без последствий для здоровья.

Бойцы разбивают кирпичи боковой поверхностью ладони, при этом руки остаются целыми. Боевой техникой для настоящих супергероев овладел и китайский мастер Юань Хай. Он не только разбивает кирпичи, но и с легкостью выбивает дно у стеклянных бутылок, ударяя по горлышку сосуда, а также забивает гвозди кулаком.

«Я практикую технику «железного кулака» с подросткового возраста, потому что люблю кунг-фу. Я родился в бедном горном районе, и надо мной издевались другие дети, поэтому мне не хватало уверенности. Занятия кунг-фу помогли мне с этим справиться», — рассказывает мастер кунг-фу.

Юань Хай выиграл чемпионат в национальном соревновании по кунг-фу и занял второе место на гонконгских состязаниях. Он является директором китайской Ассоциации железного кулака в Чжэцзяне и проводит очные и онлайн-занятия с учениками.