Три человека стали жертвами протестов группировки «Фантом 509» в Гаити

Порт-о-Пренс, 18 марта. Три человека погибли и несколько пострадали в результате протестов бывших полицейских, действующих в составе банды «Фантом 509» в столице Гаити. Об инциденте сообщило издание Vant Bef Info.

???????? Nuevamente, una facción disidente de la Policía Nacional de #Haití tomó las calles de la capital. Además, los llamados “Fantasmas” tomaron por asalto una Comisaría en Delmas 33, liberando a sus 4 compañeros de armas detenidos el día 21 de enero. pic.twitter.com/EplaitEiYb — Agencia Red Global (@argmediosok) March 18, 2021

Тела погибших были найдены у проспекта Симон-Пеле в Порт-о-Пренсе, недалеко от магазина по продаже транспортных средств. На текущий момент личности жертв не установлены.

Протесты в Порт-о-Пренсе

17 марта радикальная группировка «Фантом 509», состоящая из бывших сотрудников правоохранительных органов, вместе с активистами перекрыло движение на дорогах столицы Гаити. Члены банды и поддержавшие их жители города выстроили горящие баррикады из покрышек. Действия бывших полицейских и протестующих были акцией протеста: они обвинили начальника полиции Гаити Леона Шарля в провале операции по борьбе с криминальными бандами в южном столичном районе Вилляж-де-Дье.

Спецподразделение полиции SWAT полиции проводило операцию в Вилляж-де-Дье 13 марта. Тогда в ходе перестрелки с бандой 5 Segonn погибли не менее четырех полицейских, еще восемь получили ранения. Этот район полностью контролируют криминальные группировки, он является эпицентром похищений людей в столице Гаити.

Накануне представители Национальной полиции вернули один из бронированных грузовиков, который находился у криминальных банд. Они пообещали найти тела погибших офицеров полиции и передать их семьям.

«Вместо того, чтобы искать тела погибших полицейских, похоронить их, власти отправились на поиски своей бронированной машины», — осудил действия руководства профсоюзный лидер Жан Эдль.

Протестующие раскритиковали организаторов операции в Вилляж-де-Дье и обвинили руководство в том, что оно оставило офицеров полиции на произвол судьбы, не отправив подкрепления. Правоохранители пострадали из-за численного превосходства криминальных банд.

Члены группировки «Фантом 509» пригрозили «сжечь страну», если бандиты из криминальных группировок не вернут тела погибших.

«Если нам не передадут тела полицейских, мы сожжем эту страну. Молитесь богу, чтобы нам передали эти тела в течение 24 часов. Если нет, мы сами пойдем за ними», — сообщает со ссылкой на источник агентство The Haitian Times.

El Sector Democrático y Popular estructura hostil al Gobierno de #Haití ???????? pidió a la población apoyar a la policía ???? hasta la recuperación de los cuerpos de agentes asesinados



???? Lea en #PrensaLatina

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Кроме того, бывшие полицейские раскритиковали условия труда, низкие заработные платы и отсутствие стимулов для выполнения функций.

Акции протеста распространились по всей стране. Вновь прозвучали требования отставки президента Жовенеля Моиза, срок полномочий которого, согласно Конституции Гаити, закончился в феврале.

Реакция властей

Начальник полиции Леон Шарль отрицает проведение переговоров с лидерами банд для возвращения бронеавтомобилей. Он утверждает, что транспортное средство было оставлено в Вилляж-де-Дье.

Министр юстиции Рокфеллер Винсен объявил, что руководство полиции получило инструкции по расследованию причины недовольства сотрудников правоохранительных органов и по восстановлению служебной дисциплины.

Винсен также отметил, что «насилие неприемлемо в обществе, которое стремится к демократии», и что «ни один гражданин не имеет право злоупотреблять свободой проводить протесты».