Депутат Свинцов посочувствовал Байдену, попавшему в день сурка

Санкт-Петербург, 18 марта. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Свинцов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» предположил, что президент США Джо Байден не помнит оскорблений в адрес Владимира Путина.

«Мы понимаем, конечно, что человек сильно пожилой. Думаю, утром он проснулся и не вспомнил, что говорил и делал накануне. Ведь когда он выступает, не может вспомнить имена тех, кто стоит рядом. Реальность США анекдотична, как, знаете, когда утром человек просыпается и первым делом спрашивает, как его зовут. Байден живет как герой фильма «День сурка», — заявил Свинцов.

Американский лидер накануне резко высказался в адрес РФ и президента Владимира Путина. В МИД РФ подчеркнули, что Москва ожидает объяснений от Вашингтона по поводу слов президента США Джо Байдена о России. На данный момент американская сторона не запросила переговоров с Путиным. Также российского посла в США Анатолия Антонова отозвали в Москву, чтобы проанализировать перспективы отношений между странами. Сам Владимир Путин пожелал Байдену здоровья.

«Надо с определенной долей сочувствия относиться к американскому народу, потому что огромный корабль страны управляется человеком, который может затащить его на риф. Пострадают от этого простые американцы», — сказал Свинцов.

По мнению депутата Госдумы, выборы в президенты Джо Байдена привели к определенной напряженности в ряде стран. Свинцов предположил, что, проснувшись утром, Байден может дать приказ нанести военный удар по любой точке мира, например Ирану, Северной Корее или Сирии. Нервозность в политических кругах напрямую связана с состоянием здоровья лидера одной из ядерных держав.

«День сурка» — фантастическая комедия 1993 года, в главной роли которой снялся актер Бил Мюррей. По сюжету телерепортер, прибывший на съемки праздника Дня сурка, застревает во временной петле и начинает свой день заново.

Ранее ФАН рассказывал, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенным Штатам придется считаться с Россией.