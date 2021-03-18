Как справиться с весенним обострением: советы психолога

Наступление весны приносит с собой не только теплые лучи солнца, но и проблемы, которые зачастую связаны с эмоциональным перегоранием. Несмотря на то, что в медицине термина «весеннее обострение» не существует, многие люди ощущают на своей психике переход с холодного времени года на теплый.

Почему межсезонье так негативно влияет на многих людей и как с этим справиться, рассказала в интервью с ФАН психолог Людмила Суздальцева.

«Причиной, по которой обычным людям тяжело весной, может служить длинная зима. Особенно это ощутимо в Петербурге, поскольку эта серость, холод и темнота достаточно сильно угнетают физические потребности организма», - рассказала собеседница ФАН.

Психолог уверена, что больше всего такому обострению подвержены люди, у которых уже есть какие-то сложности и без наступления весны.

«Если человеку не очень хорошо в эмоциональном плане, то это еще больше усугубляет его состояние. Из-за этого копится психическая усталость вместе с физической. А если человеку наплевать, какая погода за окном, тогда он и не станет жертвой обострения и эмоциональной нестабильности», — объяснила эксперт.

Как ни странно, при любых психических проблемах имеет смысл начинать с удовлетворения физиологических потребностей, добавила Суздальцева.

«Сон, отдых, нормальная еда — все то физиологическое, что может вас радовать, способно спасти человека от эмоционального перепада. Сначала нужно понять, как чувствует себя тело. Если в каких-то городах все расцветает, то у их жителей уже другие проблемы возникают. А Петербург — депрессивный город. Я думаю, что перепаду настроения могут подвергаться и те люди, у которых большие ожидания. Я советую не надеяться на какие-то внешние атрибуты (погоду, день недели). Не нужно связывать свое настроение с внешними обстоятельствами», — рассказала психолог.

В завершение собеседница агентства подчеркнула, что состояние беспомощности и бессилия очень сложно переживаются. Если вы чувствуете, что вам не справиться самостоятельно, обращайтесь к психологу. Это специалисты, которые точно смогут вам помочь.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников призвал россиян быть бдительными в связи с приближающейся весной. По его словам, в это время обычно наблюдается всплеск заболеваемости ОРЗ.