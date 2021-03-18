Виктор Добронравов назвал главное отличие фильма «Пальма» от драм о собаке Хатико

Известный российский актер театра и кино Виктор Добронравов заявил ФАН, что фильм «Пальма» никак нельзя считать нашим ответом японской и голливудской картинам о псе Хатико.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал подробности съемок семейного приключенческого фильма со слоганом «История настоящей дружбы», который в четверг вышел в широкий прокат, а также о том, в каком проекте он снимается сейчас.

— Виктор, кое-кто полагает, что картина «Пальма» — ответ России на «Хатико»?

— При чем тут «Хатико»? Потому что тут тоже собака сидит? Нет, история совсем другая. Понимаете, «Хатико» — это такая драма, серьезное, взрослое кино, а у нас все-таки больше фильм, который можно смотреть с детьми, он для всей семьи. Тут немножко другой жанр, и если история где-то и перекликается, то только в том, что собака сидит и ждет, вот и все.

— Вы долго думали, когда вам прислали сценарий и предложили сыграть роль, или сразу согласились?

— Да чего тут долго думать? Хороший сценарий, прочитал его, встретился с режиссером (Александр Домогаров-младший. — Прим. ФАН), мне все понравилось. И потом начались съемки.

— Раньше играли уже пилота?

— Пилота, наверное, нет, но я играл в свое время штурмана. Есть такой телесериал «Чкалов» (вышел на экраны в 2012 году. — Прим. ФАН). Если помните, был знаменитый экипаж из трех человек: Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков. Вот последнего я как раз и играл.

— Как вам работалось сейчас с актрисой по кличке Лили?

— Прекрасно работалось! Собака очень послушная, и, в общем, наша задача состояла в том, чтобы не сильно ее отвлекать, потому что у Лили есть хозяйка, дрессировщик, кинолог. Поэтому она должна была слушать ее команды.

— Хозяйка все время присутствовала на съемочной площадке?

— Ну, а как же, конечно, куда без нее (смеется).

— Что было самым интересным во время съемок?

— Прежде всего, у нас собралась хорошая команда, слаженная, много прекрасных актеров, а это всегда интересно. Все было здорово. Еще интересно было посидеть в кабине Ил-18.

— Кабина настоящая?

— Конечно! И кабина, и самолет.

— Там же сложная очень система. Вы пытались на кнопки нажимать, смотреть показания на датчиках, чтобы хоть немного вникнуть?

— Вникать не имеет никакого смысла, настолько все это сложно. Я думаю, что надо не один месяц готовиться, и не один год учиться.

— Какие есть планы на будущее? Может быть, уже где-то сейчас снимаетесь?

— Да, сейчас идут съемки проекта под названием «Художник», снимает режиссер Тимур Алпатов. Это такая детективная история — 1944 год, Москва, разгул преступности, всякие шпионские, диверсантские игры и так далее. Играет очень много великолепных артистов — Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Сергей Газаров, Кирилл Зайцев, ваш покорный слуга... В общем, на площадке такой очень крепкий-крепкий актерский ансамбль.

— Это будет кинофильм или телесериал?

— 16-серийный проект.

Картина «Пальма» основана на реальных событиях. В ней рассказывается о том, что овчарка по одноименной кличке вынужденно расстается со своим хозяином. Он улетает за границу, его собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. В итоге Пальма остается в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что ее хозяин вернулся…

Кроме Виктора Добронравова в фильме также снялись Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник, Филипп Савинков и другие.

Японская картина «История Хатико» вышла на экраны в 1987 году. В 2008-м режиссером Лассе Халльстремом был снят американо-британский фильм «Хатико: Самый верный друг» с Ричардом Гиром в главной роли.

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