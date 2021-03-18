Учительница избила школьника указкой в Омской области

Омск, 18 марта. Следователи и прокуроры проверяют сообщения о том, что ученик школы получил несколько ударов указкой. В избиении обвиняют учительницу.

По предварительным данным, виновница события била мальчика по рукам и ногам за то, что он отвлекся от занятия. После она якобы спровоцировала сверстников школьника на то, чтобы те «разобрались» с ребенком. Дети побили приятеля после уроков. Вскоре запись об инциденте появилась в социальных сетях.

Информация привлекала внимание правоохранителей. Они изучат подробности произошедшего и примут процессуальное решение после проверки.

Следователи также устанавливают причины нападения на третьеклассника в Саратовской области. Классный руководитель не разняла дерущихся, так как ее не было на месте происшествия, сообщал ФАН.