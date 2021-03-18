Матвиенко назвала воссоединение Крыма с РФ спасением от большой беды

Москва, 18 марта. Возвращение Крыма в состав России спасло жителей полуострова от кровопролития. Такую точку зрения выразила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Глава верхней палаты парламента отметила, что проведение референдума в республике позволило избежать гуманитарной катастрофы.

«Воссоединение с Россией стало единственной возможностью уберечь от крови, страданий, преследований свыше двух миллионов мирных граждан. И мы это сделали», — подчеркнула Матвиенко.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, который прошел в 2014 году. Идея о присоединении республики к РФ получила поддержку свыше 95% местных жителей.

Ранее стало известно, что российские власти примут меры для обеспечения безопасности крымчан.