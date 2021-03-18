Сирийские власти амнистировали 46 бывших боевиков в Деръа

Сирийские власти в провинции Деръа амнистировали 46 бывших боевиков. Соглашение об урегулировании статуса и освобождении заключенных было достигнуто в прошлом месяце при посредничестве России.

Подробности с места церемонии примирения читайте в материале специального корреспондента Федерального агентства новостей.

«Задержанные были освобождены сегодня в рамках седьмой серии решений об амнистии, подписанных президентом Сирии Башаром Асадом», — сказал начальник полиции провинции Деръа Дирар Дандал.

Бывшие боевики смогли воссоединиться со своими семьями и близкими сразу по завершении официальной церемонии.

Реализации мирных процессов предшествовала большая работа. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) стали посредниками в организации переговоров сирийских властей с оппозиционными группировками.

Также ЦПВС помог провести встречи между комитетами безопасности и видными общественными деятелями в ряде сельских районов Деръа. Эти переговоры проводились ради достижения новых договоренностей и координации совместных усилий по стабилизации обстановки в регионе.

Жители провинции неоднократно обращались к сирийским властям с призывом решить проблемы в сфере безопасности, которые возникли из-за деятельность боевиков, которые отказались сдать оружие.

В начале 2021 года ситуация стала изменяться в лучшую сторону — силы элитной 4-й танковой дивизии Сирийской Арабской Армии (САА) при содействии российского командования сумели добиться вывода оставшихся радикалов из города Тафас.

В настоящее время службы безопасности республики проводят активную кампанию по восстановлению безопасности региона и разоружению боевиков. Параллельно с этим ЦПВС РФ проводит миротворческую работу и реализует гуманитарные акции, направленные на улучшение обстановки в восстанавливающихся от войны регионах страны.

Это уже не первый случай урегулирования статуса бывших боевиков и дезертиров из рядов САА в Сирии за последнее время. По решению специальной государственной комиссии, если сложившие оружие члены незаконных вооруженных формирований не успели совершить серьезных преступлений и не имеют на своих руках крови — они получают амнистию и документы, необходимые для возвращения к мирной жизни.