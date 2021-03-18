Топ-10 фильмов Люка Бессона

Легендарному французскому режиссеру, сценаристу и продюсеру Люку Бессону 18 марта исполнилось 62 года. Он написал сценарии ко всемирно известным комедиям, боевикам и триллерам, стал продюсером знаменитых картин и выступил режиссером всеми любимых фильмов. Авторский почерк Бессона делает его произведения яркими и легко узнаваемыми. Десять лучших фильмов режиссера — в материале ФАН.

Последняя битва (1983)

Постапокалиптическая драма стала дебютом режиссера. После глобальной катастрофы мир пришел в упадок. Оставшиеся в живых и сохранившие рассудок люди вынуждены бороться за выживание и противостоять бандитам. При этом люди утратили способность к речи и объясняются лишь знаками.

Голубая бездна (1988)

Первый англоязычный кинофильм Люка Бессона основан на реальной истории пионеров фридайвинга — Жака Майоля и Энцо Майорки. Мальчики росли вместе на одном из греческих островов, но судьба разлучила их. Однако спустя годы они встречаются вновь. Оба стали ныряльщиками на глубину без воздуха. Теперь их детская дружба переросла в напряженную конкуренцию за титул лучшего ныряльщика.

Атлантис (1991)

Документальный музыкальный фильм Бессона основан на натурных съемках животных подводного мира. Композитором картины выступил Эрик Серра. Это единственный документальный фильм Бессона.

Леон (1994)

Профессиональный киллер Леон решает помочь 11-летней Матильде, чью семью убили коррумпированные полицейские. Сценарий к фильму написал Бессон. Роли в фильме исполнили Жан Рено, Гэри Олдмен, Натали Портман и Дэнни Айелло.

Пятый элемент (1997)

Фантастический боевик с элементами комедии влюбил в себя миллионы зрителей по всему миру. По сценарию каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями, и темные силы стараются разрушить мир. Спасти его можно, собрав воедино четыре элемента (землю, воду, воздух, огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент.

Жанна д'Арк (1999)

События исторической драмы разворачиваются во время Столетней войны во Франции. Юная девушка видит, как ее деревню сжигают, убивают людей и насилуют сестру. На исповеди героиня признается, что не может простить захватчиков. Во главе отряда воинов она наносит удар обидчикам и одерживает победу, но дальше ее судьба складывается трагично.

Ангел-А (2005)

Столкнувшийся с неудачами Андре решает покончить с собой, но встречает на мосту девушку, которая тоже решила сравнять счеты с жизнью. Он спасает ее, а взамен она обещает его выручить. Незнакомка помогает Андре решить все его проблемы, но он не может понять, почему девушка так старается.

Малавита (2013)

В провинциальный городок переезжает писатель Блейк с семьей и собакой по кличке Малавита. Однако на этом многовековому спокойствию города приходит конец. Оказывается, что Блейк — бывший глава мафии и за ним охотится «Коза ностра».

Люси (2014)

Милая девушка Люси попадает в лапы корейской мафии. Ее тело используют в качестве перевозчика веществ, однако пакет рвется у нее в животе. Люси не умирает, а получает фантастические способности, которые открывают ранее неизвестные функции мозга.

Валериан и город тысячи планет (2017)

Действия картины разворачиваются в будущем. Человечество вышло в космос и установило контакт с сотнями инопланетных рас. Космическим спецагентам Валериану и Лорелин выпадает загадочная миссия, которая раскрывает неприятные моменты из истории человечества.