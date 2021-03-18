Маркетолог объяснил, зачем Дональду Трампу нужна Меган Маркл

Участие бывшей актрисы, жены принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл от демократов в следующих выборах президента США стало бы настоящим подарком для бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал заявление экс-главы Белого дома о том, что возможное участие в предстоящей президентской гонке бывшей актрисы еще больше подстегнет его самого баллотироваться.

«Понятно, что эта вероятность чисто гипотетическая. Но что именно лежит в основе заявления Трампа? Меган Маркл не отнимает его электорат, но в то же время переманивает к себе часть голосов за другого демократического кандидата, независимо от того, кто это. Например, нынешний вице-президент США Камала Харрис», — сообщил маркетолог.

Николай Григорьев напомнил, что подобная история уже происходила в недавнем прошлом.

«Среди политических оппонентов Трампа произойдет раскол, который назревал уже давно. Вспомните хотя бы ситуацию с Берни Сандерсом. Тогда все усилия были направлены на то, чтобы не допустить разделения либералов на, условно говоря, классических демократов и левых, которых и представлял Сандерс. Сейчас он уже пожилой, поэтому на следующих выборах его, скорее всего, не будет среди кандидатов», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он отметил, что при таком положении дел ключевую роль играет даже не конкретно личность самой Меган Маркл.

«Попсовая альтернатива, даже не важно, с какой именно фамилией, а просто человек-бренд, который способен отколоть молодежную часть электората, стал бы для Трампа настоящим подарком на блюдечке с голубой каемочкой», — резюмировал эксперт.

Ранее Николай Григорьев объяснил Федеральному агентству новостей, как во главе государств оказываются «случайные» люди.