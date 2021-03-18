Live: Перспективы Крыма — три задачи, которые нужно решить

В среду, 17 марта, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели эфир на тему «Перспективы Крыма — три задачи, которые нужно решить».

Россия отмечает седьмую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. За почти три десятка лет, пока полуостров находился в составе Украины, в автономию не было вложено ничего: советская инфраструктура пришла в упадок, новой не строили.

Мы обсудили, что сделают местные и федеральные власти к новому курортному сезону 2021 года. Например, успеют ли провести обещанную в прошлом году реконструкцию Коктебеля.

Выяснили, как решается проблема пересыхания водохранилищ, обсудили цену опресненной воды и ее безопасность, а также рассказали про перспективы развития крымской энергетики.

Поговорили о развитии спорта в регионе: известно, что международные спортивные организации дискриминируют крымский спорт. По какому праву они это делают и как можно решить эту проблему?