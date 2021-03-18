Елена Задорнова показала фото предполагаемого внука сатирика

Валлетта, 18 марта. Дочь покойного Михаила Задорнова Елена опубликовала в Instagram фото с младенцем в коляске. Подписчики предположили, что это внук сатирика.

Елена Задорнова много лет живет на Мальте, в России она очень редкий гость. Звезда нечасто балует фолловеров новыми фотографиями. На этот раз она поделилась неожиданным снимком с малышом.

«В глазах ребенка нет семи чудес света. Их там миллиарды», — написала Елена.

На фото она укачивает одной рукой малыша, а в другой держит бутылочку для кормления. Малыш завернут в теплый серый плед, на его стильной коляске висят мягкие игрушки — зайчики и змейка. Задорнова склонилась к ребенку, проверяя его сон.

Пользователи решили, что дочь сатирика наконец-то стала мамой. Однако в Сети не было ни одной фотографии беременной Елены. Другие считают, что малыш не ее, а одной из подруг.

Единственная дочь Михаила Задорнова родилась в 1991 году в Риге, ее матерью была администратор сатирика Елена Бомбина. Наследница юмориста получила образование на Мальте, она занимается живописью и пишет стихи.

Самый популярный российский писатель-сатирик скончался в ноябре 2017 года, ему было 69 лет. Михаил Задорнов долгое время боролся с онкологическим заболеванием, но болезнь победила.