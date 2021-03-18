Виновный во взятках экс-глава Удмуртии избежал десяти лет колонии

Ижевск, 18 марта. Суд пошел навстречу экс-руководителю Удмуртии Александру Соловьеву. Он удовлетворил ходатайство осужденного и освободил его от отбывания десятилетнего срока в колонии.

В ходе судебного разбирательства установлено, что коррупционер совершал преступления с 2014 по 2016 год. Он наживался на фирмах, которые строили мостовые переходы через реки. Соловьев получил взяток на 139 миллионов рублей. За это он был приговорен к длительному сроку и штрафу в размере 275 миллионов рублей.

Позднее осужденный добился освобождения по причине болезни. Заседание по рассмотрению ходатайства было закрытым. Однако заплатить крупный штраф ему придется.