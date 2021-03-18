Россияне оставили 5 млн обращений в прокуратуру за 2020 год

Москва, 18 марта. Основные жалобы граждан Российской Федерации касаются нарушения трудовых и жилищных прав.

Прокуроры разрешили порядка 2 млн из поступивших обращений. Чуть более 40% от общего числа жалоб направили на разрешение в другие ведомства. Поводами для обращения в органы прокуратуры являются, как правило, нарушения трудовых, жилищных прав, права на благоприятную окружающую среду, земельного законодательства и законов о несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Высокий уровень гражданской активности отметили в Южном и Дальневосточном федеральных округах, где в расчете на 100 тыс. населения число обращений значительно превысило среднероссийский показатель.

Путин потребовал от Генпрокуратуры приоритетного рассмотрения жалоб матерей и детей-сирот, сообщает ФАН.